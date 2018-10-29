В Индонезии разбился пассажирский «Боинг». На борту находились более 180 человек

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из Джакарты, сообщает BBC News со ссылкой на чиновников Индонезии.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что на борту находились 188 человек, включая членов экипажа. По другой информации, в самолете летели 189 человек: 181 пассажир, двое пилотов и шестеро бортпроводников.

Рейс JT610 вылетел из Джакарты в город Панкалпинанг в 6:20 утра по местному времени (в 2:20 по Москве). Связь с лайнером потеряли спустя 13 минут после взлета, говорят чиновники. Очевидцы сообщили, что видели, как самолет упал в море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

В Яванском море обнаружили обломки самолета, в том числе пассажирские сиденья, сообщает Reuters. Опубликованы фотографии с предполагаемыми обломками и личными вещами пассажиров.