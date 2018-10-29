В Индонезии разбился пассажирский «Боинг». На борту находились более 180 человек

BBC News
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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из Джакарты, сообщает BBC News со ссылкой на чиновников Индонезии.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что на борту находились 188 человек, включая членов экипажа. По другой информации, в самолете летели 189 человек: 181 пассажир, двое пилотов и шестеро бортпроводников.

Рейс JT610 вылетел из Джакарты в город Панкалпинанг в 6:20 утра по местному времени (в 2:20 по Москве). Связь с лайнером потеряли спустя 13 минут после взлета, говорят чиновники. Очевидцы сообщили, что видели, как самолет упал в море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

В Яванском море обнаружили обломки самолета, в том числе пассажирские сиденья, сообщает Reuters. Опубликованы фотографии с предполагаемыми обломками и личными вещами пассажиров.