Прокуратура отменила пять концертов в Нижнем Новгороде. Под запрет попали Монеточка и Элджей

Прокуратура отменила пять концертов в Нижнем Новгороде из-за распространения запрещенной информации среди детей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки ведомство установило, что песни исполнителей содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». Организаторов концертов привлекли к ответственности по статье .

В прокуратуре не назвали имена исполнителей, чьи выступления отменили. По информации издания «Время Н», в список вошли Jah Khalib, Ганвест, Монеточка, Matrang и Элджей. В концертном зале MILO, где намечались концерты, заявили, что выступления не запретили, а перенесли по разным .

Прокуратура отменила концерты после обращения группы родителей Нижнего Новгорода, которые призывали запретить выступления «деструктивных» артистов. В список вошли , сообщает «Комсомольская правда».