Данные более 400 тысяч сотрудников Сбербанка попали в открытый доступ

Имена и адреса электронной почты более 400 тысяч сотрудников Сбербанка попали в открытый доступ в интернете.

Как заметила газета «Коммерсант», база данных сотрудников Сбербанка была выложена на форуме phreaker.pro несколько дней назад. Она содержит более 421 тысячи записей с именами и фамилиями сотрудников, а также их логинами для входа в операционную систему банка (в большинстве случаев они совпадают с адресами электронной почты).

В базе содержатся данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных, а также о некоторых бывших сотрудниках. «Коммерсант» утверждает, что информация в базе актуальна на 1 августа 2018 года. Найти в ней сотрудников, устроившихся в Сбербанк позже, изданию не удалось.

Подлинность базы «Коммерсанту» подтвердили два источника. По информации издания, в банке считают, что данные выложил в интернет кто-то из нынешних или бывших сотрудников. В пресс-службе Сбербанка подтвердили утечку, но заявили, что она не несет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников, а также не угрожает «автоматизированным системам и клиентам».