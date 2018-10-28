Жительница Калининграда обвинила сотрудницу полиции в краже 200 рублей у своего семилетнего сына

Жительница Калининграда Лидия Лаврова обвинила сотрудницу полиции в краже денег у своего семилетнего сына в магазине, сообщает местное издание «Кантер».

По словам Лавровой, инцидент произошел 24 октября. Мальчик пришел в магазин с 200 рублями, которые мать дала ему на сладости за хорошие оценки в школе. Одновременно с ним в торговом зале находились несколько сотрудников полиции Калининградской области, слушателей Центра профессиональной подготовки областного управления МВД, пишет «Кантер».

Сын Лавровой позвонил матери и сообщил, что потерял деньги в магазине. Женщина отправилась туда и посмотрела записи с камер наблюдения. На одной из них видно, как в проходе между стойками у мальчика выпали деньги; девушка в полицейской форме наступила на купюру, подтолкнула ее ближе к стойке и подобрала. Лаврова считает, что она «не могла не видеть, что деньги выронил ребенок, который стоял рядом с ней».

Калининградка обвинила сотрудницу полиции в краже денег у мальчика rom romov

О ситуации узнали в руководстве учебного центра МВД, после чего с Лавровой связалась подобравшая купюру сотрудница полиции. По ее словам, она думала, что это были ее деньги. «Я из-за 200 рублей не стала бы позориться, тем более я знаю, что там камеры», — сказала сотрудница полиции, представившаяся Валентиной. Но Лаврова ей не поверила.

В пресс-службе управления МВД по Калининградской области «Кантеру» сообщили о проведении служебной проверки по факту опубликованной информации.