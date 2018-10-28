В правительстве Украины заявили о возможной потере Закарпатья из-за действий «пророссийской» Венгрии

Украина может потерять Закарпатье из-за действий Венгрии, заявил изданию «Обозреватель» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Так он прокомментировал инцидент с тайной выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. По мнению Туки, это была «спецоперация» властей Венгрии, которые занимают «исключительно пророссийскую позицию». Тука одобрил решение Украины выслать консула Венгрии, заявив лишь, что с этим не следовало «тянуть две недели».

«С первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — сказал Тука.

В сентябре агентство «Укринформ» сообщило, что гражданам Украины тайно выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово. Агентство также выложило видео с присягой, которую произносили украинцы при получении паспорта.

В начале октября венгерский консул был объявлен персоной нон-грата на Украине и выслан из страны. Венгрия в ответ выслала украинского дипломата и обвинила Украину в дискриминации этнических венгров.

Численность венгерской диаспоры на Украине составляет около 150 тысяч человек. В Берегово, согласно переписи 2001 года, доля венгров составляет более 48% населения, доля украинцев — 38%.