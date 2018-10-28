В интернете появились изображения нового вертолета для российской армии. Он сможет развивать скорость до 700 километров в час

Американское военное издание Defence Blog и нидерландский журнал об авиации Scramble опубликовали изображения новой модели вертолета, которая, как они утверждают, разрабатывается для российской армии.

Вертолет будет оснащен крыльями и убираемыми шасси; он сможет развивать скорость до 700 километров в час.

Новую модель вертолета разрабатывает конструкторское бюро «Камов»; ее презентовал генеральный конструктор бюро Сергей Михеев, утверждает Defence Blog.

На какой стадии разработки находится вертолет, а также где и когда прошла презентация проекта, не сообщается. Defence Blog лишь пишет, что изображения вертолета были обнаружены в российских соцсетях.

В феврале 2018 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что российские военные рассчитывают получить на вооружение вертолет, который сможет развивать крейсерскую скорость до 400 километров в час. По его словам, такой вертолет может быть разработан через пять-семь лет.