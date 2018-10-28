Рэпера Гуфа ограбили и избили в московском клубе «Бункер». Он получил сотрясение мозга и переломы ребер

Рэпер Гуф был избит и ограблен в московском клубе «Бункер», куда его пригласили под предлогом организации выступления. Об этом ТАСС рассказал адвокат Гуфа Сергей Жорин.

По его словам, в клубе рэпера отвели в отдельное помещение, «выставили вооруженную охрану и жестоко избили». После этого артист обнаружил пропажу крупной суммы денег (какой именно, не сообщается). «По всей видимости, это спланированное преступление», — сказал Жорин.

В результате нападения Гуф получил сотрясение мозга и переломы двух ребер. Кто на него напал, музыканту неизвестно. Он подал заявление в полицию. Жорин сообщил, что попросил начальника московского управления МВД взять на контроль расследование нападения.