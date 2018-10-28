Почти трем миллионам россиян запретили выезд за границу из-за долгов

На 1 сентября 2018 года в выезде за границу из-за долгов были ограничены 2,8 миллиона россиян. Об этом, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

Среди них около 1,3 миллиона человек имеют долги по кредитам. Остальные являются должниками по другим категориям, в частности, штрафам и алиментам.

По сравнению с 1 сентября 2017 года, количество россиян, потерявших право на выезд за рубеж из-за долгов, выросло на 1,2 миллиона человек.

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется в качестве меры воздействия на должников с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может продлеваться до погашения задолженности.

Ограничение на выезд может накладываться при сумме долга от 30 тысяч рублей. Для должников по алиментам действует порог в 10 тысяч рублей.