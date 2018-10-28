Мусульманские повстанцы в ЦАР потребовали вывода «российских наемников»

Лидер распавшейся группировки мусульманских повстанцев «Селека» (сейчас ) Абдулайе Иссен дал войскам правительства Центральноафриканской республики и российским военным 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в ЦАР. Об этом пишут «МБХ Медиа» и РБК со ссылкой на официальное коммюнике Иссена.

Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекассуа, который является мусульманином. Иссен назвал его отстранение незаконным. Он обвинил президента ЦАР Фостена-Арканжема Туадеру (он христианин) в заговоре.

В коммюнике Иссена говорится, что заговор Туадера осуществил с помощью «наемников из России» под руководством , пишет «МБХ Медиа». «Требуем от Российской Федерации подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране», — цитирует издание коммюнике Иссена.

Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, приехавшие в страну для съемок фильма о российских наемниках в ЧВК «Вагнер». В причастности к их убийству подозревали боевиков «Селеки».

В ЦАР также официально присутствуют российские военные специалисты. В марте 2018 года МИД РФ сообщил, что туда направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов, которые помогают обучать правительственные войска для стабилизации ситуации в стране согласно резолюциям ООН.