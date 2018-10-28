Минобороны разместило комплексы «Самарканд» в 13 воинских частях в России и Белоруссии

Минобороны РФ разместило комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в воинских частях в разных регионах России и в Белоруссии. Это следует из заявки на ремонт и обслуживание комплексов, размещенной на сайте госзакупок.

Из заявки следует, что 16 комплексов «Самарканд» находятся в 13 воинских частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии. Они дислоцированы на объектах военно-морского флота России, пишет «Интерфакс».

Объектом закупки являются «доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса „Самарканд“ к системе передачи данных Минобороны России». Начальная стоимость контракта — 61 миллион рублей. Работы должны быть завершены до 10 ноября 2019 года.

Задачей комплексов радиоэлектронной борьбы является создание помех и срыв коммуникаций противника.

О развертывании комплексов «Самарканд» на объектах военно-морского флота было известно с 2017 года. При этом российские военные официально не раскрывали характеристики этих комплексов.