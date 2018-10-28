Миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразную музыку в СИЗО

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, пожаловался на однообразие музыки в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — сказал Мельников.

По его словам, Магомедов содержится в камере с горячей водой и телевизором. «С момента ареста его по различным причинам переводили из камеры в камеру семь раз. Сейчас он содержится в новой отремонтированной камере, поддерживает в ней идеальный порядок и радуется, что теперь у него нормально показывает телевизор», — сказал представитель ОНК Москвы.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Им предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, хищении и растрате бюджетных средств. Ущерб по их делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовы вину не признают.