Жители Ирландии поддержали отмену уголовного наказания за богохульство

Жители Ирландии на референдуме поддержали отмену уголовного наказания за богохульство, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.

За выступили 64.9% проголосовавших, против — 35,2%. Явка на референдуме составила 43.79%.

Сейчас конституция Ирландии рассматривает как уголовное преступление. За это предусмотрен штраф в 25 тысяч евро. По итогам референдума из конституции исключат понятие «богохульство», а наказание за это отменят.

В Ирландии никого не наказывали за богохульство с 1855 года. В 2015 году заявление о богохульстве подали на актера Стивена Фрая; дело было закрыто через два года из-за «отсутствия пострадавшей стороны».

Отменить наказание за богохульство в Ирландии требовали правозащитники; за это выступали также многие местные политики, в частности, министр юстиции Чарли Флэнаган.