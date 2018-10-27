В Санкт-Петербурге в ДТП погибли восемь человек

В Санкт-Петербурге в результате ДТП вечером 27 октября погибли восемь человек, сообщает региональное управление МВД.

Столкновение произошло на Западном скоростном диаметре в Курортном районе города. По версии полиции, грузовой автомобиль, столкнувшись с другим попутным грузовиком, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который после столкновения загорелся; погибли находившиеся в нем восемь человек.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.