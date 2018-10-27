В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Есть погибшие

Продолжение Открывший стрельбу в синагоге в Питтсбурге сдался полиции

В американском городе Питтсбург произошла стрельба в синагоге. Местный телеканал KDKA сообщает, что погибли по меньшей мере семь человек.

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы погибли несколько человек. Официальных данных о числе погибших и раненых нет.

Сообщается, что нападавший вступил в перестрелку с полицией, двое полицейских получили ранения.

Городской департамент общественной безопасности подтвердил, что в районе синагоги идет стрельба. Городские власти призвали жителей не выходить из дома.