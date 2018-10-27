В Москве арт-дилер обратился в полицию из-за пропажи картины Левитана

В Москве арт-дилер обратился в полицию из-за пропажи картины Исаака Левитана, которую он передал другому человеку для продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно договору посредник, не сумев продать картину, должен был вернуть ее арт-дилеру до 9 октября, однако этого не произошло. Посредник якобы объяснил, что «отдал картину для реализации другому человеку, который не отдает ее без объяснения причин», сказано в сообщении ТАСС.

Страховая стоимость пропавшей картины — 30 тысяч долларов. Как пишет агентство, если ее не вернут, арт-дилер должен будет вернуть эти деньги человеку, который поручил ему продажу.

В полиции подтвердили «Интерфаксу», что проводят проверку информации о возможном мошенничестве, но не упомянули название картины и имя художника.

Согласно ТАСС, пропавшая картина называется «Последний снег», «Интерфакс» называет ее «Весна. Последний снег». На одном из сайтов, посвященных творчеству Левитана, есть работы как с одним, так и с другим названием. «Весна. Последний снег» на разных сайтах упоминается как картина, находящаяся в частном владении.