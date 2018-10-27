Россия предоставит Кубе госкредит на 50 миллионов долларов для покупки оружия

Россия предоставит Кубе госкредит в размере 50 миллионов долларов на покупку российской военной техники, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, соответсвующие соглашения будут подписаны в конце октября в Гаване. Источники издания полагают, что речь может идти о закупках бронетанковой техники, авиации и запчастей к ранее поставленному вооружению.

Между Россией и Кубой действует программа технического сотрудничества, которая предусматривает, как пишет «Интерфакс», модернизацию обороно-промышленного комплекса Кубы. В 2017 году Куба официально попросила РФ модернизировать вооружение.