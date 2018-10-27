Экзит-поллы: ирландцы проголосовали за исключение понятия богохульства из конституции

В Ирландии на референдуме за исключение из конституции проголосовали 71% избирателей, следует из данных экзит-поллов.

Официальные результаты будут объявлены позже в субботу.

Опросы также показали, что действующий президент страны Майкл Хиггинс будет переизбран на второй срок.

В 2015 году заявление о богохульстве в Ирландии подали на актера Стивена Фрая; дело было закрыто через два года из-за «отсутствия пострадавшей стороны». Последний полноценный судебный процесс о богохульстве прошел в Ирландии в 1855 году (еще по британским законам).

В мае 2018 года в Ирландии прошел референдум о послаблении законов против абортов. За эту инициативу проголосовали две трети избирателей.

Подробнее о богохульстве в Ирландии В Ирландии на референдуме собираются исключить понятие богохульства из Конституции. Они не последние в Европе