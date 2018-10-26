Умер Николай Караченцов

В Москве умер актер Николай Караченцов. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей.

Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» супруга артиста Людмила Поргина, Караченцов умер в 9 утра 26 октября в Московской городской онкологической больнице. У него отказали почки. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.

Актер скончался за день до своего 74-летия.

Геннадий Прохоров / ТАСС

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в «Ленкоме» 29 октября, сообщил директор театра Марк Варшавер.

Николай Караченцов — один из самых прославленных советских и российских актеров театра и кино, народный артист и лауреат Государственной премии РФ.

Всю свою карьеру он служил в московском театре «Ленком», где сыграл в таких знаковых спектаклях, как «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Шут Балакирев» и других. Известен по ролям в кинофильмах «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул» и многим другим.

В феврале 2005 года Николай Караченцов попал в тяжелую автоаварию в Москве, получив черепно-мозговую травму, после чего фактически прекратил актерскую карьеру.