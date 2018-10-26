ФСБ объявила о раскрытии ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве

Федеральная служба безопасности отчиталась о пресечении деятельности ячейки террористической группировки «Исламское государство» в Подмосковье.
По данным ФСБ, члены ячейки намеревались совершить «резонансные теракты в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств». Шестеро подозреваемых задержаны.
По данным спецслужбы, «руководство террористической ячейкой осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике — выходцами из Центрально-азиатского региона».
Президент России Владимир Путин 25 октября заявлял, что с начала года сотрудники ФСБ предотвратили 15 терактов.