ФСБ объявила о раскрытии ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве

Федеральная служба безопасности отчиталась о пресечении деятельности ячейки террористической группировки «Исламское государство» в Подмосковье.

По данным ФСБ, члены ячейки намеревались совершить «резонансные теракты в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств». Шестеро подозреваемых задержаны.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявлял, что с начала года сотрудники ФСБ предотвратили 15 терактов.