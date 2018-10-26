Анархист Илья Романов получил пять с половиной лет колонии за пост в фейсбуке, отправленный из тюремной больницы

Приволжский окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы нижегородского анархиста Илью Романова по делу о призывах к терроризму.

К наказанию частично прибавили срок, который Романов не отбыл по . Он проведет в колонии еще семь лет.

Новое дело против Романова возбудили в мае 2017 года, когда он находился в тюремной больнице. При обыске в палате у него изъяли телефон, с которого, по версии следствия, Романов опубликовал в фейсбуке видео с джихадистами и записи оккультных ритуалов с куклой вуду. Сам Романов утверждал, что произошедшее было провокацией оперативника ФСБ.