Умер писатель Анатолий Гладилин

Во Франции умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин, сообщает газета «Культура» со ссылкой на его семью. Гладилину было 83 года.

Известность Анатолию Гладилину принесла его первая повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», опубликованная в 1956 году. В 1960-х он выступил в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судили за антисоветскую агитацию; по его воспоминаниям, в том числе после этого его прекратили печатать.

В 1976 году Гладилин уехал во Францию. В эмиграции он сотрудничал с «Радио Свобода» и «Немецкой волной», продолжая заниматься литературой и выпускать книги. В 2016 году вышла его книга «Тигрушка».