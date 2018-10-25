Ракета «Союз-2» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны. Это первый запуск после аварии «Союза» с экипажем МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» ночью 25 октября успешно стартовала с космодрома «Плесецк» и вывела спутник Минобороны РФ на расчетную орбиту, сообщили в военном ведомстве.

С космическим аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь. «Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — сказали в Минобороны.

11 октября потерпела крушение ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. После аварии Овчинин и Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана. Из-за случившегося все полеты пилотируемых кораблей «Союз» приостановили.