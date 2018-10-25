ТАСС сообщил о ранении полицейского в голову на северо-западе Москвы. МВД это отрицает

Обновление. Источник ТАСС заявил, что «в полицию поступил ложный вызов».

На северо-западе Москвы полицейского ранили в голову из огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Остался ли сотрудник полиции жив и при каких обстоятельствах произошла стрельба, пока не уточняется. Инцидент произошел на Авиационной улице, неподалеку от станции метро «Щукинская», пишет агентство.

В пресс-службе московского управления МВД опровергли сообщение ТАСС. «Эта информация не соответствует действительности», — цитирует дежурного офицера агентство «Москва».