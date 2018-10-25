На сайте S7 нашли прямые рейсы с Кипра в Крым. В компании объяснили это тестовыми работами

Издание «Открытые медиа» обнаружило в системе бронирования на сайте авиакомпании S7 прямые рейсы из кипрского города Ларнака в Симферополь. Полеты в Крым с территории Евросоюза были запрещены после присоединения полуострова к России в 2014 году.

Рейсы туда и обратно были назначены на 6 и 7 ноября и стоили 131 тысячу рублей за билет. На момент публикации новости на сайте S7 есть только рейсы по этому маршруту с пересадкой в Москве.

Представитель S7 заявил РБК, что компания не планирует запускать прямые рейсы по маршруту Ларнака — Симферополь. «Возможно, проводятся некие тестовые работы на сайте», — сказал он.

При этом в колл-центре S7 «Открытым медиа» заявили, что на эти рейсы открыта свободная продажа билетов.