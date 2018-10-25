«Локомотив» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов. В матче были незабитый пенальти, незасчитанный гол и удаление

Московский «Локомотив» проиграл «Порту» со счетом 1:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов в Москве.

В начале матча Мануэл Фернандеш не забил пенальти в ворота «Порту». Во втором тайме, когда «Локомотив» уже проигрывал 1:3, судьи не засчитали гол Эдера, ошибочно зафиксировав офсайд. В конце матча игроки российского клуба остались вдесятером после удаления Соломона Кверквелии.

Единственный гол за «Локомотив» забил Антон Миранчук после передачи от своего брата Алексея.

«Локомотив» проиграл все три сыгранных на данный момент матча в турнире. Клуб занимает в своей группе последнее место после «Порту», «Шальке» и «Галатасарая».