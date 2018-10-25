«Известия» узнали об идее Минтранса ввести плавающие цены на проезд в общественном транспорте

Министерство транспорта РФ предложило ввести динамические тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Министерство направит в правительство предложения по развитию общественного транспорта, в том числе об «использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков».

По информации издания, проезд днем будет стоить дешевле, чем в часы пик. В самом Минтрансе не уточнили, как изменятся тарифы.

Если идею одобрят, то плавающие тарифы станут устанавливать региональные и муниципальные власти.