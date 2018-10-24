В США разыграли в лотерею джек-пот в 1,5 миллиарда долларов. Выигрышный билет продали в Южной Каролине

Организаторы американской лотереи Mega Millions объявили, что в прошедшем 23 октября розыгрыше джек-пота на 1,5 миллиарда долларов есть как минимум один победитель, сообщает The New York Times.

Билет с выигрышным сочетанием чисел (5, 28, 62, 65, 70 и «мега-шар» 5) продали в Южной Каролине. Пока неизвестно, есть ли другие выигрышные билеты. Если победителей окажется несколько, то сумму поровну разделят между ними.

Победитель лотереи может согласиться на единовременную выплату, тогда размер его выигрыша уменьшится до 905 миллионов долларов. Он также может получить выигрыш по частям в течение 29 лет.

Исправлено: первоначально в новости сообщалось, что в лотерею разыграли рекордный джек-пот в размере 1,6 миллиарда долларов. Уже после написания заметки представители Mega Millions заявили, что размер джек-пота составил 1,537 миллиарда долларов.

Рекорд по величине джек-пота в январе 2016 года установила лотерея Powerball, когда разыграли 1,59 миллиарда долларов.