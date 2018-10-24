Саудовский наследный принц назвал «отвратительным преступлением» убийство Джамаля Хашогджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал «отвратительным преступлением» убийство журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле.

По словам кронпринца, преступление было «болезненным для всех саудовцев и всех людей на свете». Он пообещал, что Саудовская Аравия сделает все необходимое для завершения расследования, а виновные предстанут перед судом.

Это был первый публичный комментарий Мухаммеда бин Салмана в связи с убийством Джамаля Хашогджи. Он произнес его на открывшемся в Эр-Рияде инвестиционном форуме Future Investment Initiative, от участия в котором после исчезновения журналиста отказались руководители ряда западных компаний.

По данным СМИ, в убийстве Джамаля Хашогджи в консульстве в Стамбуле оказались замешаны в том числе приближенные к Мухаммеду бин Салману чиновники; двое из них лишились своих постов. Саудовская Аравия говорит, что Хашогджи был убит случайно; Турция утверждает, что убийство было спланировано.