Правительство решило легализовать импорт без разрешения владельцев брендов

Ведомости
Требует подтверждения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки, которые легализуют импорт без разрешения владельцев товарных знаков (параллельный импорт). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Сейчас Гражданский кодекс запрещает параллельный импорт — ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер. Подготовленный ФАС законопроект позволяет правительству с 2021 года разрешать параллельный импорт отдельных товаров на срок до пяти лет.

В поправках перечислены четыре случая, когда правительство сможет разрешать параллельный импорт: если товары недоступны или их не хватает в России, если они качественно отличаются от аналогов в других странах и если цены на них завышены.

Как отмечают «Ведомости», ранее чиновники обсуждали введение параллельного импорта, чтобы обходить санкции. В 2015 году правительство даже определило товары, параллельный импорт которых могло бы разрешить, — лекарства, детские товары, автозапчасти.

В феврале 2018 года Конституционный суд РФ разрешил импортировать товары без разрешения владельца бренда, если он умышленно ограничивает их ввоз в Россию или завышает цены. В августе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ФАС подготовить предложения о легализации параллельного импорта.