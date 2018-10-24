Госдума приняла профицитный бюджет на 2019-2021 годы в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщается на сайте парламента.

Федеральный бюджет впервые за восемь лет будет с профицитом (превышение доходов над расходами). В 2019 году доходы государства прогнозируются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы – 18,037 триллиона рублей. Профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП.

Согласно прогнозу, в 2020 и 2021 годах профицит бюджета составит 1,1% и 0,8% ВВП соответственно при ежегодных доходах свыше 20 триллионов рублей.

Проект федерального бюджета рассмотрят во втором чтении 14 ноября, в третьем – 20 ноября.

В последний раз бюджет исполнялся с профицитом в 2011 году. Тогда профицит составил 0,8% ВВП.

Профицитный бюджет принимался в 2014 году, однако тогда из-за экономического кризиса по итогам года было зафиксировано превышение расходов над доходами.