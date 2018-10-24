Редакцию CNN эвакуировали из-за бомбы

В редакции CNN в Нью-Йорке обнаружен подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство. Здание оцеплено, проводится эвакуация.

По версии NBC, «подозрительный предмет» в редакции CNN похож на взрывные устройства, которые ранее отправили Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и Джорджу Соросу.

Еще одно взрывное устройство, по данным CNN, было отправлено в Белый дом. Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Обновление: Представитель Секретной службы заявила, что на военной базе были перехвачены два почтовых отправления — для Клинтон и для Обамы, а не подозрительная посылка в Белый дом.

Ранее в среду стало известно, что самодельные взрывные устройства были обнаружены в почте, поступившей в офис Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы.

22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу.

О пострадавших не сообщается.