Путин и Трамп встретятся 11 ноября в Париже

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, это будет «полноценная встреча», которая «будет серьезно готовиться», передает «Интерфакс».

23 октября Владимир Путин встретился в Москве с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в июле 2018 года в Хельсинки; до этого они встречались лишь в рамках международных мероприятий. В США переговоры многие сочли провальными — в том числе из-за слов Трампа, что в вопросе о верит как своей разведке, так и Путину. Сами президенты оценили встречу как «отличную».