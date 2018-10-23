Наследники Александра Галича подадут в суд на Первый канал из-за концерта в его честь

Наследники поэта и барда Александра Галича обратятся в суд с иском против Первого канала и концертного зала «Градский Холл» из-за того, что телеканал без разрешения провел концерт в честь 100-летия со дня рождения барда. Об этом, как сообщает «Дождь», заявил внук поэта Павел Галич.

Против концерта выступали дети поэта Алена Галич и Григорий Михнов-Вайтенко, которым принадлежат авторские права на его творчество. Они заранее предупредили, что подадут в суд. После этого заместитель главного продюсера музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта принес семье «нижайшие извинения». Однако концерт состоялся 16 октября, а 20 октября его показали в эфире.

Худрук театра «Градский Холл» Александр Градский заявил, что не причастен к случившемуся, концерт организовал Первый канал, который арендовал помещение. В пресс-службе телеканала пока не комментировали обвинения наследников Галича.