Движение «За права человека» пожаловалось в полицию на активистов SERB

Глава правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев написал письмо в московское управление МВД с просьбой оградить правозащитников от активистов , сообщает «Интерфакс».

Пономарев рассказал «МБХ медиа», что 22 августа активисты SERB в четвертый раз за месяц пришли в офис движения и мешали работе. «[Они] снова говорили про то, что мы якобы используем помещение не для правозащитной деятельности, а для экстремистской», — сказал Пономарев. Он хочет встретиться с руководством московской полиции, чтобы обсудить «недопустимые» действия.

Активист SERB Игорь Брумель в свою очередь заявил, что в офисе «За права человека» якобы собираются «деструктивные и экстремистские движения», которые «пытаются раздуть разного рода скандалы». Он предложил прийти на встречу Пономарева с полицейскими. Брумель добавил, что активисты продолжат приходить к правозащитникам, если так решит руководство SERB.