Активист в Кургане, одетый в костюм Смерти, провел опрос на улицах среди местных жителей, предлагая выбрать, чего они хотят: попасть «в рай» или «просто сдохнуть». Об этом сообщается в паблике «Очень Мертвый. Новости с холма» во «ВКонтакте».

Опрос прошел спустя три дня после того, как президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности ядерного удара по России, сказал: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». На груди у активиста висел плакат с этой фразой Путина.

Участников опроса в Кургане просили вписать свое имя в одну из двух тетрадей: «В рай» и «Просто сдохнуть». Большинство выбрали вторую тетрадь, но некоторые вписывали туда имена «своих бывших, родственников и коллег по работе», отмечают авторы паблика.

Летом 2018 года человека в костюме Смерти с косой видели в разных местах в Кургане: возле алкогольных магазинов, на пляже и возле одного из дорожных провалов. Активисты объясняли, что хотели привлечь внимание к существующим проблемам: алкоголизму, диким пляжам и плохим дорогам.