Массимо Карреру уволили из «Спартака»

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера.

В заявлении клуба отмечается, что итоги прошлого сезона «Спартака» признаны неудовлетворительными. «Ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — утверждает руководство клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Рауль Рианчо.

Итальянец Массимо Каррера был назначен главным тренером московского «Спартака» в августе 2016 года. Под его руководством клуб в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Прошлый сезон «Спартак» закончил на третьем месте в РФПЛ; в этом сезоне он занимает седьмую строчку в таблице. Накануне клуб потерпел третье подряд домашнее поражение, уступив тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.