Лингвиста Алексея Касьяна обвинили в экстремизме из-за записей в ЖЖ

​​Следственный комитет предъявил обвинения в возбуждении ненависти либо вражды лингвисту Алексею Касьяну. Об этом сообщает правозащита «Открытой России», адвокат которой Сергей Бадамшин представляет интересы Касьяна.

Поводом для обвинений стали три записи Касьяна в «Живом Журнале». Как утверждает следствие, в 2014 году ученый написал, что «представители советской интеллигенции *русского* происхождения» должны понимать: деньги, которые Россия отдает в чеченский общак идут в частности на подкуп судей». Экспертиза расценила эту запись как возбуждение ненависти к кавказцам.

В 2015 году Касьян сделал запись «Мэнэ нэнавыдат за фьорма нос», а в 2016 году написал в ЖЖ про «няню из Узбекистана». Обе записи, согласно заключению привлеченного следствием эксперта, возбуждают ненависть к мусульманам.

Алексей Касьян — доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН. Его сын Николай — один из активистов штаба Навального.

Про уголовное дело об экстремизме против Касьяна стало известно в июне, после того, как дома у ученого устроили обыск.

Психолого-лингвистическое исследование по делу проводил Евгений Тарасов, также работающий в Институте языкознания РАН. Касьян является одним из редакторов «Диссеропедии российских журналов», которая находила заимствования в научных работах Тарасова.