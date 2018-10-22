Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей

Курс доллара США незадолго до закрытия торгов на Московской бирже кратковременно опустился ниже 65 рублей. Это произошло впервые с 1 октября.

Курс евро днем опускался ниже 75 рублей, в первый раз с начала августа.

Как отмечает «Интерфакс», резкий рост курса российской валюты происходит на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам октября.

Рубль сильно ослабел к доллару и евро в конце августа, когда США объявили о намерениях ввести новые санкции против России. Минимумы российской валюты были достигнуты в начале сентября, когда биржевой курс доллара превышал 70 рублей, евро — 81 рубль. После этого на фоне роста цен на нефть рубль начал укрепляться.