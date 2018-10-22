Алишер Усманов отказался от управления Mail.Ru Group

Холдинг USM Алишера Усманова перестал быть единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

USM передал управление своей долей в Mail.ru Group топ-менеджерам компании. В совет директоров Mail.ru Group включили гендиректора Бориса Добродеева и его первого заместителя Дмитрия Сергеева. Главой совета директоров является сооснователь компании Дмитрий Гришин. Таким образом, теперь трое из 10 членов совета директоров Mail.ru Group являются представителями компании.

Алишер Усманов заявил, что «готовил эту передачу последние годы». «Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.ru Group — блестящие профессионалы своего дела», — говорится в заявлении Усманова, которое приводит РБК.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Холдинг USM контролировал Mail.Ru Group через созданное летом 2018 года совместное предприятие «МФ Технологии», в котором USM владеет 9% акций, подконтрольный холдингу оператор «Мегафон» — 45%. Остальные акции в СП принадлежат Газпромбанку и госкорпорации «Ростех».