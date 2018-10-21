Во Владикавказе произошел пожар на заводе «Электроцинк». Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров

На заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел пожар. Его площадь составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пожар, который начался в 3:16 утра воскресенья, был локализован спустя 10 часов. Работа всего завода была приостановлена.

В ходе тушения огня погиб один из пожарных, еще двое пострадали.

Несколько жителей Владикавказа обратились с жалобами на удушье. В МЧС официально заявили, что превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе города не зафиксировано.

Обновление. МЧС сообщило о том, что в 15:33 пожар был потушен.

Завод «Электроцинк» производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, полипропилен, индий. Это одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России.