Во Владикавказе произошел пожар на заводе «Электроцинк». Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров

Интерфакс
Надежный источник

На заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел пожар. Его площадь составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пожар, который начался в 3:16 утра воскресенья, был локализован спустя 10 часов. Работа всего завода была приостановлена.

В ходе тушения огня погиб один из пожарных, еще двое пострадали.

Несколько жителей Владикавказа обратились с жалобами на удушье. В МЧС официально заявили, что превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе города не зафиксировано.

Обновление. МЧС сообщило о том, что в 15:33 пожар был потушен.

Завод «Электроцинк» производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, полипропилен, индий. Это одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России. 