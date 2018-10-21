NYT: в Саудовской Аравии действует провластная «фабрика троллей»

Власти Саудовской Аравии создали в Эр-Рияде «фабрику троллей», сотрудники которой распространяют в соцсетях нужную властям информацию, пишет The New York Times.

Нанятые правительством сотрудники работают в Twitter, а также в WhatsApp и Telegram, где они пишут комментарии в публичных чатах. Сообщения касаются таких тем, как война в Йемене и нарушение прав женщин в Саудовской Аравии. Помимо прочего, сотрудники фабрики критиковали журналиста .

Зарплата сотрудника «фабрики троллей» составляет около 10 тысяч саудовских риалов (примерно три тысячи долларов).

В России написанием комментариев и постов о политике занимаются сотрудники «Агентства интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Власти США обвиняют компанию в попытках повлиять на общественное мнение перед президентскими выборами 2016 года.