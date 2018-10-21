Лионель Месси сломал руку. Впервые за 11 лет он пропустит матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сломал руку во время матча чемпионата Испании против «Севильи».

На 18-й минуте матча Месси, к тому моменту забивший гол и сделавший результативную передачу, неудачно упал после столкновения с Франко Васкесом, после чего был заменен. Обследование выявило, что у Месси перелом лучевой кости правой руки.

Восстановление Месси, как ожидается, займет три недели.

В следующем туре чемпионата Испании 28 октября «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом». Месси не пропускал матчи с «Реалом» на протяжении 11 лет.