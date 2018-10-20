Глава Apple потребовал отозвать статью Bloomberg о китайских шпионских чипах

Глава Apple Тим Кук призвал агентство Bloomberg опубликовать опровержение статьи о китайских шпионских микрочипах на серверах для Apple. Об этом Кук заявил BuzzFeed.

По его словам, в Apple провели внутреннее расследование, «перевернув компанию вверх дном», и не нашли доказательств опубликованной в статье Bloomberg информации. «Им стоит поступить правильно и отозвать материал», — заявил Кук.

Как отмечает BuzzFeed, это беспрецедентное заявление со стороны Apple. Ранее компания никогда не призывала опровергнуть статьи о себе, даже если они содержали ошибки или были намеренно сфабрикованы.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Китай ставил шпионские микрочипы на материнские платы серверов Super Micro, которыми пользуются десятки американских компаний и организаций. По оценке Bloomberg, атаке подверглись около 30 компаний, включая Apple и Amazon.

Apple отвергла информацию Bloomberg в комментарии агентству, заявлении на своем сайте и письме в Конгресс США. Также изложенные в материале данные отрицают Amazon, Super Micro и китайские власти.