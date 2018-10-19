В Финляндии приговорили сотрудников прокремлевского сайта за травлю журналистки

Суд в Хельсинки приговорил к одному году и 10 месяцам лишения свободы основателя прокремлевского сайта MV-Lehti Илью Яницкина за преследование финской журналистки Йессикки Аро. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Яницкина признали виновным по 16 пунктам обвинения, в том числе в распространении порочащих сведений, уточняет Deutsche Welle. Кроме того, журналист Йохан Бекман, также обвинявшийся в диффамации, приговорен к одному году условно, а неназванная сотрудница сайта MV-Lehti — к трем месяцам условно.

Обвиняемые должны выплатить 136 тысяч евро за ущерб, нанесенный Йессикке Аро и еще двум жертвам, а также возместить судебные издержки в несколько десятков тысяч евро.

Йессикка Аро подвергалась травле со стороны пророссийских троллей на протяжении нескольких лет. Преследование началось после того, как она в 2014 году сообщила о российской пропаганде в финских соцсетях. Травля усилилась после того, как она пообщалась с сотрудниками « » в Петербурге. В интернете, в частности, на сайте MV-Lehti, публиковали личные сведения об Аро, в том числе лживые, например, утверждалось, что она якобы наркозависима. Также ей неоднократно угрожали.