СК начал расследовать отравление детей ртутью в Петербурге

Следственный комитет по Петербургу принял в свое производство дело об отравлении школьников парами ртути, возбужденное по , сообщается на сайте регионального управления СК.

28 сентября ученик четвертого класса нашел на улице ртуть, после чего принес ее в школу, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Мальчика, нашедшего ртуть, госпитализировали. Всего в больницы города, по разной информации, попали шесть, семь или восемь детей.

В ходе проверки выяснилось, что дети изучали найденную ртуть на площадке для скейтбординга. В этом месте содержание паров ртути в воздухе превысило норму в 1,5-90 раз, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты службы вывезли с площадки 70 килограммов отходов, содержащих ртуть. Саму площадку демонтировали.

Следы ртути также обнаружили в школе, где учились дети. Сейчас содержание паров ртути в учебном заведении не превышает допустимые нормы.