С Рогозина временно снимут санкции для поездки в NASA

Администрация президента США приняла решение временно снять персональные санкции с главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, чтобы он смог приехать в Соединенные Штаты по приглашению NASA.

Как отметил директор NASA Джим Брайденстайн, для установления «крепких рабочих отношений нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом».

Рогозин был в самой первой группе российских политиков, против которых США ввели санкции в марте 2014 года — через несколько дней после референдума о присоединении Крыма к России.

Временное снятие санкций — нередкое явление. Чаще всего это делается, чтобы российские официальные лица могли посещать заседания международных организаций, чьи штаб-квартиры находятся в США и Европе.