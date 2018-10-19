РИА Новости: убийца 20 человек в керченском колледже мог сделать бомбы из снарядов времен Великой Отечественной

Владислав Росляков, устроивший нападение на Керченский политехнический колледж, мог изготовить бомбы из снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Крыма.

«Отрабатывается версия кустарного производства самодельных взрывных устройств на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Керчи осталось много военных боеприпасов, которые иногда находят «черные копатели». Существует технологии извлечения тротила из таких снарядов, но для этого нужны специальные знания и навыки, заявил источник РИА Новости.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Росляков изготовил бомбы на основе пороха, который извлек из купленных им патронов для помпового ружья «Бекас».

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября взорвал несколько самодельных бомб и устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 20 человек, еще более 40 пострадали. Росляков после атаки покончил с собой. Следствие выясняет, были ли у него сообщники на этапе подготовки нападения.