Под Петербургом произошел взрыв на заводе пиротехники. Под завалами ищут людей

Продолжение При взрыве на заводе пиротехники под Петербургом погибли два человека

Обновлено: Из-под завалов после взрыва на заводе извлекли двух человек, сообщили в МЧС. Источник ТАСС сообщил о 10 пострадавших.

Взрыв произошел на заводе « » по производству пиротехники в деревне в Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Здание завода частично разрушено, сообщили РИА Новости в МЧС. После взрыва образовался завал, под которым могут находиться люди, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В МЧС отметили, что после взрыва не произошло возгорания.

Происшествие носит технологический характер, сообщил анонимный источник «Интерфакса». «Речь идет о цехе по производству пиротехники», — сказал он.

Из-за взрыва на заводе остановили движение по железной дороге на Усть-Лугу, сообщает 47news.