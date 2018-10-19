Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами. Это Центральный и Дальневосточный федеральные округа

Самые высокие зарплаты в России — в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, а больше всего зарабатывают специалисты, работающие в финансовом секторе и добыче полезных ископаемых. Такие данные содержатся в докладе , основанном на статистике за первую половину 2018 года.

Средняя зарплата в Центральном федеральном округе — 53406 рублей, в Дальневосточном — 52759 рублей. В финансовом секторе в среднем зарабатывают 87991 рубль в месяц, а в сфере добычи полезных ископаемых — 86982 рубля.

Самые низкие зарплаты среди федеральных округов — в Северо-Кавказском — 26251 рубль. А среди отраслей — в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания, где работники в среднем получают 25842 рубля.

Средняя в целом по стране, по данным Росстата, в августе 2018 года составляла 41364 рубля.

ЦБ ранее сообщил о снижении россиян в сентябре на 1,5% в годовом выражении (в августе снижение составило 0,9%). Снижение реальных доходов происходит несмотря на то, что зарплаты в целом по стране растут — на 7,2% в сентябре в годовом выражении (в августе рост был на 6,8%). Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение реальных доходов с ускорением инфляции, снижением курса рубля, а также с переводом рублевых накоплений в валюту.