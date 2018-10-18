Суд арестовал вице-премьера Крыма. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в коррупции. На такой же срок были арестованы бывший и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка.

Незадолго до заседания суда Нахлупину были предъявлены официальные обвинения в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Следствие не уточняло, от кого Нахлупин мог брать взятки и в каком размере. На суде адвокат просил отпустить чиновника под залог в 5 миллионов рублей, называя это «той суммой, в получении которой он [Нахлупин] обвиняется».